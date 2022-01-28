قائد انقلاب بوركينا فاسو: العودة للنظام الدستوري مرهون بتوفر الظروف المناسبة

في أول تصريحات له منذ أن قاد تمردا أطاح برئيس بوركينا فاسو بروك كابوري؛ قال القائد العسكري الجديد الكولونيل بول هنري داميبا، في خطاب متلفز، إن البلاد ستعود إلى النظام الدستوري عندما تتوافر الظروف المناسبة.

حذر المجلس العسكري الممثل للضباط الذين يطلقون على أنفسهم اسم الحركة الوطنية للحماية والاستعادة، في أحدث بياناته، وزراء سابقين من مغادرة العاصمة، أو عرقلة عمل ضباط الجيش، تزامنًا مع إطلاق محادثات بشأن الانتخابات الديمقراطية.

وأشارت الحركة إلى أنها ستقترح جدولا للعودة إلى النظام الدستوري “في إطار زمني مقبول”، دون ذكر تفاصيل خططها بخصوص المرحلة الانتقالية.

وأكدت مصادر مطلعة أن “داميبا” اجتمع الأربعاء، مع أعضاء حكومة كابوري المقالة، معربًا عن ترحيبه بأي مساهمة منهم في المرحلة الانتقالية.

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