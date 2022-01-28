“اليونيسيف”: 616 مليون طفل في العالم تضرروا جراء إغلاق المدارس

وجّهت منظمة اليونيسيف مناشدة لحكومات العالم بضرورة عدم التوجيه بإغلاق المدارس، واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات وخطط لضمان عدم عرقلة تعلم الأطفال، كاشفة أن 616 مليون طفل تضرروا جراء إغلاق المدارس.

ورأت المنظمة، في بيان أصدرته، أنه ينبغي على حكومات العالم اتخاذ كل ما يلزم وبذل أقصى الجهود التي تضمن بقاء المدارس مفتوحة حرصًا على عدم تعطيل تعلم الأطفال.

وشددت المنظمة على أهمية التأكد من أن الاستراتيجيات الوطنية لمجابهة جائحة كورونا تسهل مشاركة الأطفال في التعليم والجوانب الأخرى للحياة الاجتماعية، كما ركز على ضرورة منح أولوية قصوى لتلقيح المعلمين والعاملين الصحيين والأشخاص المعرضين للخطر .

في سياق متصل، قالت المديرة التنفيذية للمنظمة هنريتا فور إن هناك 616 مليون طفل يتأثرون حاليًا من الإغلاق الجزئي أو الكلي للمدارس بينما يستمر متحور أوميكرون في الانتشار، موضحةً أن الاستثمار في الاتصال الرقمي له دور مهم وفاعل في ضمان عدم ترك أي طفل خلف الركب.

وأضافت “فور” بأنه في ظل الأزمات يكون من الواجب المبادرة باتخاذ قرارات مصيرية تفرضها تحديات، لكن مخاطر ترك الأطفال دون تعليم لن يكون من الممكن احتواؤها.

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