ترحيب أميركي بقرار حكومة إثيوبيا رفع حالة الطوارئ

أعرب المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في مؤتمر صحافي، عن ترحيب بلاده بموافقة مجلس الوزراء الإثيوبي على رفع حالة الطوارئ المفروضة لمدة ستة أشهر، داعيًا الحكومة لإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب أحكامها.

قال برايس إن واشنطن تأمل أن يوافق مجلس نواب الشعب على قرار رفع الطوارئ في القريب العاجل، ليصبح ساريًا، قبل انقضاء المدة المحددة لتطبيقه، خاصةً أن المتغيرات الأمنية في البلاد لم تعد تستوجب بقاءها.

وكانت الحكومة قد فرضت حالة الطوارئ في نوفمبر عقب استيلاء قوات تيغراي على أقاليم عدة في طريق زحفها باتجاه العاصمة أديس أبابا، قبل أن تستعيد القوات الاتحادية السيطرة عليها وإجبار تلك القوات على العودة لحدود الإقليم.

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