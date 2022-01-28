ليبيا نيوز

تكريم إلهام علي بجائزة أفضل ممثلة بحفل جوائز Joy Awards

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حصدت الفنانة السعودية إلهام لقب أفضل ممثلة في النسخة الثانية من مهرجان Joy Awards، الذي أقيم يوم 27 يناير على مسرح بكري الشدي في بوليفارد الرياض.

وجاء تكريم الفنانة السعودية بهذه الجائزة عن دور لينا الذي لعبته في مسلسلها التراجيدي “اختطاف”، في حين عبّرت النجمة السعودية عن سعادتها بالجائزة، وقالت باكية إنها لم تكن تتخيل أن تتحدث من وطنها، وشكرت الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وعائلتها التي وقفت معها باستمرار.

وكان الحفل، الذي افتتحه الفنان العراقي كاظم الساهر بأغنية “أحبيني”، قد شهد توزيع 13 جائزة أخرى، أبرزها جائزة أفضل ممثل سينمائي التي ذهبت لمحمد هنيدي، وجائزة أفضل ممثل عن فئة المسلسلات التي ظفر بها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، وجائزة الوجه الجديد التي نالها السعودي فايز بن جريس، وأفضل ممثلة سينمائية التي حصلت عليها اللبنانية كارمن بصيص، في حين نال سلمان خان جائزة شخصية العام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك