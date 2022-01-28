السفير حمد بشير المبروك يُقدم أوراق اعتماده سفيرًا مفوضًا فوق العادة بجمهورية اليونان

أثينا 28 يناير 2022 (وال)- قدّم السفير حمد بشير المبروك أمس الخميس، أوراق اعتماده إلى رئيسة جمهورية اليونان السيدة إيكاترينا ساكيلا روبولو، ليصبح بذلك رسميًا سفيرًا مفوضًا فوق العادة بجمهورية اليونان.

وأعرب السفير حمد بشير المبروك – خلال مراسم الاحتفالية رفيعة المستوى أقيمت بالقصر الرئاسي في أثينا، عن عمق علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعبّر السفير، لرئيسة اليونان، عن رغبة دولة ليبيا متمثلة في المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، دعم هذه العلاقات وتعزيزها، في مختلف المجالات، ونقل لها خلال اللقاء، تحيات رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الخارجية، وتمنياتهم لها بدوام الصحة، وللشعب اليوناني مزيدًا من التقدم والإزدهار.

من جانبها، أعربت رئيسة اليونان ن سعادتها بهذا اللقاء، والتى تعتبره نقلة مهمة للرفع من التمثيل الدبلوماسي، متمنية إقامة طيبة والنجاح في المهام الموكلة إليه، ونقلت من خلاله تحياتها، إلى رئيس المجلس الرئاسي والقيادات السياسية فى ليبيا،متمنية لدولة ليبيا استمرار التقدم والتنمية والإستقرار.

يُشار إلى أنه تم تعيين السفير حمد بشير المبروك، بقرار صادر عن المجلس الرئاسي رقم (37) لسنة 2021 م. (وال) ف م/ ر ت

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