مساع حثيثة من الجانب الأمريكي لإجراء محادثات مع طهران بلا وسطاء

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن استعدادها للانخراط في محادثات مباشرة مع إيران بخصوص الاتفاق النووي، إذ رحبت طهران وواشنطن باتخاذ هذه الخطوات العملية والملموسة لإعادة بناء الثقة.

من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن المفاوضات المباشرة تساعد في تلافي سوء الفهم، وزيادة التقدم الذي تحقق حتى الآن في المفاوضات الجارية مع طهران في العاصمة النمساوية فيينا، مضيفا أن هناك مسائل تقنية ومعقدة للغاية، وأنهم لا يشاركون حاليا في محادثات مباشرة لأن إيران لم توافق بعد على إجراء هذه المحادثات.

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