عدد من موظفي ديوان مجلس النواب يُشاركون في ندوة حول ” تغير المناخ والهجرة “

طرابلس 28 يناير 2022 ( وال ) – شارك عدد من موظفي إدارة شؤون المجلس بديوان مجلس النواب عبر التقنية الافتراضية، في ندوة حول ” تغير المناخ والهجرة القسرية في المناطق الجبلية ، ما هي الحلول “.

وناقشت الندوة التي شارك فيها موظفي الإدارة ” محمد بوخيرات ” و ” أسامة الحسنوني ” و” فارس اللبيدي “، موضوعات الهجرة والنزوح الداخلي بسبب تغير المناخ في المناطق الجبلية للوصول إلى مجموعة من الحلول التي تزيد قدرة المجتمعات الجبلية على التكيف من خلال معالجة بعض الأسباب الجذرية للهجرة المناخية .

وتهدف الندوة التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج التكيف عند الإرتفاع التابع للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، إلى زيادة الوعي بكيفية تأثير تغير المناخ على التنقل في المناطق الجبلية وزيادة المعرفة بأهمية تعزيز قدرة المجتمع على الصمود والتكيف مع تغير المناخ في تلك المناطق.

كما ناقشت الندوة تحديد الفرص وتبادل الممارسات الجيدة للبرلمانيين لتأدية دور أكثر نشاطاً لمواءمة وتنسيق السياسات الوطنية لمعالجة الهجرة في سياق تغير المناخ والكوارث والتنقل.

يشار إلى أن ندوة حظيت بمشاركة من عدة برلمانات عالمية ومنظمات دولية مهتمة بالبيئة والهجرة.

وتأتي هذه المشاركة بناءً على توجيهات رئيس ديوان مجلس النواب ” عبد الله المصري الفضيل” في إطار تبادل الخبرات واطلاع موظفي ديوان مجلس النواب على تجارب نظرائهم من برلمانات العالم المختلفة في هذا الصدد. ( وال )

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال