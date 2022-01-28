روسيا وأمريكا في سجال بجلسة مجلس الأمن حول سوريا

قال مجلس الأمن الدولي، إن روسيا وأمريكا تبادلاتا الاتهامات بشأن أحداث مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، بينما طالبت الأمم المتحدة بإجلاء الأطفال المحاصرين في سجن المدينة.

هذا ودعا المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، خلال جلسة مجلس الأمن أمس، إلى حماية المدنيين خصوصا في ظل نزوح حوالي خمسة وأربعين ألف شخص من الحسكة بسبب الاشتباكات بين عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وقوات سوريا الديمقراطية.

وفي ذات الاتجاه، رد نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، على إفادة نظيره الروسي قائلا إن الوفد الروسي قام بتحويل هذه المنصة إلى كتلة من المعلومات المضللة مدفوعة بفن البلاغة والأكاذيب حول دور الولايات المتحدة في سوريا.

وأضاف ميلز أنهم يوفون بالتزاماتهم بموجب قانون النزاعات المسلحة، بما في ذلك الالتزامات التي تتناول حماية المدنيين.

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