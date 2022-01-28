غوتيريش يدعوا مجلس الأمن إلى الوحدة والوضوح بشأن تمديد ولاية عمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا

نيويورك 28 يناير 2022 ( وال ) – دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى الوحدة والوضوح بشأن تمديد ولاية عمل البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي إنّ ” غوتيريش ” يقوم بتنفيذ التفويض الذي يمنحه إياه مجلس الأمن، وإنه يطالب بالوحدة والوضوح.

وأوضح دوجاريك أنّ الوحدة والوضوح تساعد غوتيريش على تنفيذ التفويض الممنوح له، معتبرا أن غياب الوحدة والوضوح لا يساعد على تنفيذ التفويضات الممنوحة.

وبيّن دوجاريك أنّ الامين العام للامم المتحدة يعمل حاليًا عن قرب مع أعضاء مجلس الأمن، من أجل تحقيق مصلحة البعثة الأممية في ليبيا وأيضا تحقيق مصالح الليبيين.

وأضاف أنّ غوتيريش ممتن لما تبذله مستشارته الخاصة في ليبيا ستيفاني ويليامز من جهود في بيئة صعبة للغاية مثل ليبيا.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أكد أن مستشارته الخاصة ستيفاني وليامز تقوم بجميع الاتصالات وجميع أشكال الوساطة، أملا في خلق الظروف الملائمة لعقد الانتخابات في الفصل الأول من هذا العام. ( وال )

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