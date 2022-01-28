بعد انسحاب شقيقه من السياسة اللبنانية.. “بهاء الحريري” يتعهد بمواصلة مسيرة أبيه

تعهّد “بهاء الحريري” شقيق رئيس الوزراء اللبناني الأسبق “سعد الحريري”- اليوم الجمعة- بأنه سيواصل مسيرة والده، رئيس الوزراء والزعيم السني الراحل رفيق الحريري.

وأشار “بهاء” إلى أنه سيكون في لبنان قريباً، مضيفاً في رسالة مسجلة “سنخوض معركة استرداد الوطن واسترداد سيادة الوطن من محتليها، وسأستكمل مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري”.

وتجدر الإشارة إلى أن شقيقه سعد، الذي تولى رئاسة الحكومة ثلاث مرات، قد أعلن في وقت سابق من هذا الأسبوع تنحيه عن الساحة السياسية اللبنانية، مما يعني بدء مرحلة جديدة في النظام السياسي في لبنان ذي الطبيعة الطائفية والمبنية على المحاصصة.

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