في إزاحة التّخوم .. فصوص في جماليات التفكيك” لمحمد بكّاي

بغداد 29 يناير 2022 (وال) _ صدر حديثًا عن دار الرافدين (لبنان ـ العراق) كتاب نقدي بعنوان “في إزاحة التّخوم.. فصوص في جماليات التفكيك” للباحث الجزائري محمد بكّاي، ويقع في 259 صفحة.

في الكتاب مقاربات حول مجموعة من قضايا الفنون، من خلال عددٍ من المفاهيم الأساسية في الفكر الفرنسي المعاصر، مثل الإرجاء والكتابة والتفكيك.

من فصول الكتاب: “تكتيكات وتفكيكات، النص والأثر بين الحفريات والجماليات”، و”النصّ وبصيرة التفكيك”، و”الإرجاء وأوديسّا البحث عن الكتابة الأصلية”، و”كتابة الفلسفة وامتدادات الاستعارة”، و”سيمولاكر النصّ وتهديد الدلالة”، و”سياسات الاختلاف عند دريدا”، و”اللوحة الفنية واللامرئي، بين اللمس والـعمى”، و”مساءلة اللوحة وتجليات الـموجود عبر الرسم بالأصابع”، و”أسطورية اليد أو اللّمس وكثافة اللّوحة: بين ارتعاشات الفنان وتـموّجات الذاكرة”، و”الحسّ، العين، اللّمس: بين الهبة والـموهبة”.(وال _ بغداد) ح م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال