تونس.. إحباط عملية إرهابية تستهدف مناطق سياحية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أمس، إحباطها عملية إرهابية كانت امرأة قادمة من سوريا تخطط للقيام بها، حيث تلقت تدريبات، على استهداف مناطق سياحية في البلاد.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه تم القبض على الفتاة، التي عادت في العاشر من هذا الشهر عبر تركيا، بعد قضائها نحو عام مع جماعات إرهابية في سوريا، وكانت تنوي الحصول على حزام ناسف لتنفيذ عمليتها.

ولفت البيان إلى أن التحقيقات أثبتت تورط إرهابي آخر في التخطيط لهذا الهجوم، سبق وأودع السجن مؤخرًا لتورطه في “التحضير لعمليات إرهابية كانت ستَستهدف مسؤولين بارزين في الدولة، نهاية العام الماضي”.

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