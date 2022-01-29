حدث في الشمال” لزكريا شيخ أحمد

دمشق 29 يناير 2022 (وال) _ صدرت حديثًا عن دار المثقف للنشر والتوزيع في القاهرة أول رواية للشاعر السوري الكردي زكريا شيخ أحمد بعنوان “حدث في الشمال”، وتقع في 320 صفحة.

ووفقًا للناشر تعرض الرواية قصة طفل ينتقل مع والديه من قريته في الشمال السوري إلى مدينة حلب، ويبدأ الكاتب برواية أحداث كوميدية تتضمن مشاغبات الطفولة والمراهقة وبعض الأحداث المؤلمة ويرصد التحولات والتغيرات التي تؤثر على شخصية بطل الرواية ويفرد مساحة واسعة لأحداث سياسية واجتماعية وتاريخية تكشف الكثير من التفاصيل المجهولة التي أُريدَ لها أن تبقى في العتمة.(وال _ دمشق)ح م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال