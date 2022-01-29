عقب الانقلاب.. “إيكواس” تعلّق عضوية بوركينا فاسو في الهيئات التنفيذية

على خلفية الانقلاب الذي شهدته بوركينا فاسو، هذا الأسبوع، أعلن التكتل الإقليمي الرئيس في غرب أفريقيا “إيكواس”، تعليق عضويتها في هيئاته التنفيذية، عقب اجتماع قمة طارئ عبر الفيديو.

ولم يشر البيان الختامي إلى فرض عقوبات أخرى، غير أن مكتب رئيس ساحل العاج الحسن واتارا ذكر في بيان أن وفدًا من وزراء الدفاع في التكتل سيتوجه إلى العاصمة واجادوجو اليوم السبت، وتلي ذلك ببضعة أيام مهمة وزارية أخرى.

وتحاول دول المجموعة، التي تضم 15 دولة، اتخاذ قرارات صارمة وحازمة تجاه سلسلة الانقلابات التي وقعت في المنطقة خلال الأشهر الـ 18 الماضية.

وسبق للتكتل أن أدان الانقلاب في ظل مخاوف من أنه قد يزيد من زعزعة استقرار بلد يعاني من عنف المتشددين.

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