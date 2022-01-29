“عازف الكلاشنكوف الضرير” لعلاء زريفة

دمشق 29 يناير 2022 (وال) _ صدرت حديثًا عن دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع في دمشق المجموعة الشعرية الرابعة للشاعر السوري علاء محمد زريفة بعنوان “عازف الكلاشنكوف الضرير”.

تستوحي المجموعة المكونة من 28 نصًا، أجواء الحرب السورية المستمرة منذ عام 2011م بكل ما فيها من خراب ودموية وقتل عبثي وانتهاك للذات الفردية الحرة.

وتقع في 138 صفحة من القطع المتوسط. وصمم الغلاف القسم الفني في الدار، وقدم لها الشاعر السوري هاني نديم. (وال _ دمشق) ح م / ه ع

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