منسق الاتحاد الأوروبي: القرارات السياسية مطلوبة في الاتفاق النووي

أكد منسق الاتحاد الأوروبي في محادثات فيينا إنريكي مورا، أن المفاوضين سيعودون لبضعة أيام إلى عواصم بلادهم، للتشاور وتلقي التعليمات، منوهًا بأن القرارات السياسية مطلوبة الآن؛ لحل القضايا الشائكة التي لا تزال عالقة.

وأشار دبلوماسيون غربيون إلى أن المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، تُحرز تقدمًا في جولتها الثامنة، لكنها تتحرك ببطء شديد، حيث إن أصعب القضايا لا تزال قائمة.

وكانت الولايات المتحدة وحلفاؤها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أعلنوا منذ منتصف ديسمبر أن المفاوضات أمامها أسابيع وليس شهورًا للتوصل إلى اتفاق بشأن إعادة واشنطن وطهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق.

وفي بيان منفصل صدر أمس؛ أكد الاتحاد الأوروبي أن المحادثات ستُستأنف الأسبوع المقبل.

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