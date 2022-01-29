واشنطن تدين هجوم (داعش) في جنوب ليبيا وتؤكد دعمها لتوحيد المؤسسة العسكرية

طرابلس 29 يناير 2022 (وال) – أدانت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم السبت، الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم “داعش” الإرهابي جنوبي ليبيا والذي أسفر عن مقتل 3 عناصر أمنية، مؤكدة دعمها لجهود تحسين الأمن في المناطق الجنوبية وتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية.

وقال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في بيان: “ندين الهجوم الإرهابي الأخير الذي وقع في الجنوب ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا والذين قتلوا في الاشتباكات”.

وأكد السفير الأمريكي دعم بلاده الجهود المبذولة لحماية سيادة ليبيا من خلال مكافحة الإرهاب، وتحسين الأمن في الجنوب والمنطقة الحدودية، وتوحيد القوات العسكرية للبلاد”.

وكانت وزارة الداخلية الليبية قد أعلنت الخميس الماضي، أنّ ثلاثة عناصر من قواتها قتلوا في جنوب غربي البلاد في هجوم شنّه مسلّحون من تنظيم “داعش” واستهدف “دورية تابعة لكتيبة شهداء أم الأرانب نتج عنه استشهاد ثلاثة عناصر من أبناء الوطن”.

وأوضحت الوزارة أن الهجوم وقع على بُعد 80 كيلومتراً من بلدة القطرون الواقعة على بعد 700 كلم جنوب العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أن دورياتها الأمنية تمكنت من قتل “عدد (4) عناصر من التنظيم الإرهابي وتدمير آليتهم التي كانوا يستقلونها”. (وال)

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