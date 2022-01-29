حصيلة إصابات كورونا العالمية تتجاوز ال 370 مليونا

ارتفعت فيه حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم إلى ثلاثمئة وسبعين مليونا، وثلاثمئة وأربعة وعشرين ألفا، وتسعمئة واثنتين، بحسب جامعة جونز هوبكنز الأميركية.

وقالت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين وستمئة واثنين وخمسين ألفا وتسع وستين، موضحة أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من أربعة وسبعين مليونا وستمئة ألف إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند حاجز الأرعين مليون إصابة، لتحتل المرتبة الثانية، بعدها البرازيل بأكثر من خمسة وعشرين مليون إصابة.

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