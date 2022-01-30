وزيرة الخارجية تشارك في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية لوزراء خارجية الدول العربية

الكويت 30 يناير 2022 (وال) _ اجتمعت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش مع الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت الشقيقة، حيث ناقشا أبرز مستجدات الساحة الإقليمية والدولية، وأهم الملفات والقضايا التي سيتناولها الاجتماع التشاوري، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك.

كما أعرب الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت ، عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية لخروج البلاد إلى بر الأمان وتحقيق الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه الليبييون؛ لتحقيق الاستقرار في دولة ليبيا.

يذكر أن وزيرة الخارجية السيدة نجلاء المنقوش وصلت مساء السبت إلى دولة الكويت، للمشاركة في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية لوزراء خارجية الدول العربية، الذي تستضيفه دولة الكويت الشقيقة اليوم الأحد. (وال _ الكويت) ع م / ه ع

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