ترامب: ضعف سياسات بايدن يهدد بحرب عالمية ثالثة

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سياسات الرئيس الحالي جو بايدن، وقال في كلمة ألقاها أمام مناصريه في مدينة كونروي بولاية تكساس: إنّ سياسات بايدن ضعيفة وتفتقر للكفاءة، وتهدد بحرب عالمية ثالثة.

وأعطى ترامب مثالاً على ضعف منافسه بايدن بزيادة عدد الصواريخ القياسية التي أطلقتها كوريا الشمالية منذ توليه الرئاسة، بالإضافة للانسحاب غير المنظم من أفغانستان.

وطالب ترامب الرئيس الحالي بتوجيه نظره للمهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون البلاد من خلال الحدود المكسيكية الأمريكي، ودعاه لإرسال الجنود لهذه النقطة عوضاً عن إرسالهم لأوروبا.

وقال ترامب في نهاية حديثه: إنّ على قادة أمريكا وقف الغزو الحاصل عليها من جهة المكسيك، قبل الحديث عن تعرض دول أخرى للغزو.

وكان المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي أكد استعداد بلاده لإرسال 8500 جندي لشرق أوروبا، على خلفية التهديد الروسي بغزو أوكرانيا، وأشار لأنّ القرار لم يُتخذ حتى الآن، وأنّ الوحدات العسكرية وُضعت بحالة التأهب القصوى.

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