ليبيا نيوز

اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً

تم النشر منذُ 36 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن الوطني، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً حلّق 800 كيلومتراً على ارتفاع 2000 كيلومتر.

وخلال الاجتماع، حذّر “جيه إن” من أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي يُعد تحدياً لمساعي المجتمع الدولي المبذولة لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق السلام والاستقرار وحل القضية دبلوماسياً، وتصرفاً ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، إن هذا الأمر يتناقض أيضاً مع إعلان بيونغيانغ تعليق تجاربها النووية.

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك