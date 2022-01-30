اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً

عقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، اجتماعاً عاجلاً لمجلس الأمن الوطني، بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً حلّق 800 كيلومتراً على ارتفاع 2000 كيلومتر.

وخلال الاجتماع، حذّر “جيه إن” من أن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي يُعد تحدياً لمساعي المجتمع الدولي المبذولة لتحقيق نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، وتحقيق السلام والاستقرار وحل القضية دبلوماسياً، وتصرفاً ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي، إن هذا الأمر يتناقض أيضاً مع إعلان بيونغيانغ تعليق تجاربها النووية.

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