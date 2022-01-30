وزير الثقافة يزور متحف الحضارة المصرية وشارع المعز بالقاهرة الفاطمية

القاهرة 30 يناير 2022 (وال) _ زار الدكتور (سلامة الغويل) وزير الثقافة و التنمية المعرفية المكلف رفقة السيد (رافع الفاخري) رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية، متحف الحضارة المصرية.

هذا وكان في استقبالهُ السيدة (فيروز فكري سليم) نائب الرئيس التنفيذي للإدارة و التشغيل بالمتحف القومي.

و تجول الدكتور الغويل داخل أروقة المتحف و قاعاته، و شاهد ما به من كنوز أثرية، بالإضافة إلى زيارة قاعة المومياوات الملكية.

كما زار الوزير شارع المعز بالقاهرة الفاطمية، للوقوف على هذا الشاهد الحضاري و التاريخي.

هذا و قد رفق الدكتور سلامة خلال الجولة بعض المرشدين السياحين لتعريفهِ بالمعالم التاريخية.

وفي السياق ذاتهِ قام الغويل بتوجيه الشكر و التقدير إلى المسؤولين عن الآثار و الأهالي، لما لمسهُ من حسن الضيافة و الإستقبال.

الجدير بالذكر، أن المساحة الإجمالية للمتحف تبلغ حوالي 138،600 متر مربع، و تعرض القاعة الرئيسية التي تبلغ مساحتها حوالي 2000 متر مربع القطع الأثرية من عصور ما قبل التاريخ و العصور الفرعونية و العصر الإسلامي والقبطي، حتى مصر الحديثة. (وال _ القاهرة) ر ع / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال