جلسة حوارية على هامش زيارة وزير الثقافة لمدينة القاهرة

القاهرة 30 يناير 2022 (وال) _ حضر وزير الثقافة والتنمية المعرفية المكلف الدكتور (سلامة الغويل) جلسة حوارية، رفقة وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي الدكتور (حسين ناظم)، على هامش زيارته لمدينة القاهرة.

وحضر الجلسة، عدد من الأدباء والكُتاب والمثقفين والناشرين من الطرفين.

هذا وكانت جلسة عمل رائع طرح فيها الجانبين سبل التعاون الثقافي والفني المشترك بين القطرين الشقيقين.

وتم الاستماع لحديث وزير الثقافة العراقي، موضحاً ما قامت به الحكومة العراقية من خلال وزارة ثقافتها، في سبيل نشر ثقافة الحوار و المصالحة الوطنية، ونبذ خطاب الكراهية وتعزيز العدالة الإجتماعية، والمشاركة السياسية المكافئة بين أبناء الوطن.

وفي ختام الجلسة، تم الإتفاق على ضرورة إقامة العديد من المناشط الثقافية والفنية المشتركة خلال الفترة القادمة. (وال _ القاهرة) ر ع / ه ع

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