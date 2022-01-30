العراق.. مقتل ستة عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي بضربة جوية

بغداد 30 ينتير 2022 (وال) -أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق اليوم الأحد، مقتل ستة عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي بضربة جوية شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: “بتخطيط وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذ صقور القوة الجوية بواسطة طائرات (F_16) العراقية ضربة جوية استهدفت مفرزة إرهابية من عناصر عصابات داعش مكونة من (6) عناصر داخل وكر لهم في إحدى التلال قرب قرية الشيخ يونس ضمن قاطع قيادة عمليات نينوى، حيث قتلوا جميعا”.

وأضافت، أن “قواتنا الأمنية مستمرة في القصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابية وتواصل قطع أوصالهم”.

من جهته أكد الخبير الأمني المقرب من الأجهزة الاستخبارية فاضل أبو رغيف لمصادر صحفية، أن “الاستخبارات العسكرية بدأت بمراقبة هذه المجموعة منذ خمسة أيام، وعندما حددت نقطة تواجدهم، رفعت المعلومات لقيادة العمليات المشتركة التي نفذت العملية”.(وال بغداد ) س خ.

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