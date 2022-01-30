“بلومبيرغ” تتوقع تفاقم أزمة الغذاء في أفريقيا- جنوب الصحراء

تتفاقم المخاوف بشأن الأمن الغذائي في منطقة أفريقيا-جنوب الصحراء، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة العالمية.

وذكرت وكالة بلومبرغ -في هذا الصدد- أنه في ظل ارتفاع الأسعار بـ”3″ أمثال خلال الشهور الــ”18″ الماضية، يبحث العديد من المزارعين الاستغناء عن شراء الأسمدة هذا العام إذ يمكن أن يحد ذلك من إنتاج الحبوب بنحو “30” مليون طن .

وتسجل منطقة أفريقيا-جنوب الصحراء، أدنى معدلات استخدام الأسمدة في العالم، بمتوسط “12” كيلوغراماً للهكتار الواحد، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ “110” كيلوغرامات.

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