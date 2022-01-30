اللجنة المعنية بعودة المهجّرين الليبيين في تونس تعقد أولى اجتماعاتها

تونس 30 يناير 2022 (وال) ـ عقدت اللجنة المعنية بعودة المهجّرين الليبيين في تونس أولى اجتماعاتها بمقر السفارة الليبية بدولة تونس بحسب ما أعلنت السفارة أمس السبت.

وأفادت السفارة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، بأن الاجتماع جاء تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2022م بتشكيل لجنة تعنى بعودة المهجرين الليبيين بدولة تونس بشأن بدء عمل اللجنة لوضع القرار موضع التنفيذ، وذلك لقفل ملف المهجرين بدولة تونس بشكل نهائي ومعالجة المشاكل وصعوبات العودة.

وأضافت السفارة أنه تقرر خلال الاجتماع نشر استبيان مستوفي البيانات على موقع السفارة لجمع المعلومات على الصعوبات التي تمنع العودة يتم تعبئته عن طريق المهجرين لكل عائلة وللأفراد لمدة خمسة أيام من تاريخ نشر الإعلان.

ويسلم الاستبيان إلى القنصلية الليبية بمدينة صفاقس لمناطق جنوب تونس، وإلى الملحقية الاجتماعية بالسفارة الليبية لمناطق شمال تونس.

وطالبت اللجنة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيدا لقفل ملف المهجرين بشكل نهائي، مشيرة إلى أن آخر يوم لقبول الطلبات بعد أسبوع واحد من تاريخ نشر هذا الإعلان. (وال)

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