القضاء المصري يحيل أوراق 10 متهمين للمفتي بتهمة التخطيط لاستهداف الشرطة

أحالت محكمة جنايات مصرية -اليوم الأحد- أوراق “10” أشخاص إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم في قضية يواجهون فيها اتهامات بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد عناصر الشرطة ومنشآتها-وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة أن المتهمين ينتمون إلى جماعة “الإخوان المسلمين”- المحظورة- ويتعين على محاكم الجنايات في مصر أخذ رأي المفتي قبل إصدار أحكام الإعدام لكن رأيه استشاري وغير ملزم لها.

وقالت “أنباء الشرق الأوسط” إن المتهمين العشرة كانوا أعضاء في مجموعة مسلحة تهدف إلى قلب نظام الحكم تدعى “كتائب حلوان” -نسبة إلى منطقة تقع جنوبي القاهرة.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر قد دخلت في أكبر الحملات عبر تاريخها الحديث على جماعة “الإخوان المسلمين”، عقب إعلان عزل الرئيس “محمد مرسي” في 2013 والمحسوب على “الإخوان”، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه وتصنف مصر “الإخوان المسلمين” جماعة إرهابية ، فيما تنفي الجماعة دائماً صلتها بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالنهج السلمي.

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