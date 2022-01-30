بدء أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية في الكويت

الكويت 30 يناير 2022 (وال)- بدأت أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية الذي تستضيفه دولة الكويت اليوم الأحد، برئاسة وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة الكويت رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم 156 الشيخ ” أحمد ناصر الصباح.

وتناول الاجتماع التشاوري العربي سُبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية , واستعراض مجالات التعاون المتعددة وسبل تنميتها وتطويرها بأبعاد وآفاق واسعة وأكثر شمولية بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة؛ حفاظًا على الأمن القومي العربي ودعمًا لمسيرة العمل العربي المشترك.

وجرى خلال الاجتماع الذي ينعقد بناءً على القرار الصادر من مجلس جامعة الدول على المستوى الوزاري بدورته غير العادية التي عُقِدت في 8 فبراير 2021م التشاور والتباحث بين وزراء الخارجية العرب حول كل ما من شأنه أن يعزز ويفتح آفاقًا جديدة لتطوير آليات التعاون العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية في مجمل القضايا العربية المصيرية المشتركة, وفي مقدمتها قضية العرب الأولى والمركزية وهي القضية الفلسطينية, ومناقشة الملفات والقضايا التي يشهدها العالم العربي.

كما ناقش وزراء خارجية الدول العربية سبل تعزيز التعاون العربي المشترك نحو مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية, لا سيما تلك المتعلقة بمواجهة جائحة “كوفيد-19” وتداعياتها على الدول العربية والعالم, وبحث أوجه التعاون العربي في التعامل مع هذه الأزمات, وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الإطار بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد. ( وال )

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