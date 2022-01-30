آلاف المحتجين وسط الخرطوم.. وقوات الأمن تفرقهم بالقنابل الصوتية والغاز

أطلقت قوات الأمن السودانية اليوم الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية بكثافة، لتفريق آلاف المحتجين عند مداخل شارع القصر المؤدي إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة الخرطوم.

هذا وتجمع عشرات الآلاف من السودانيين في الميادين والشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم وأكثر من عشرين مدينة أخرى، مواصلين احتجاجاتهم المستمرة منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، رفضا للحكم العسكري، والتي قتل فيها حتى الآن نحو ثمانية وسبعين شخصا.

من جانبها، انتقدت بعثة الأمم المتحدة في السودان إجراءات السلطات السودانية، مطالبة إياها بالتوقف عن قمع المحتجين، ومذكرة إياها بضرورة احترام حقوق التعبير والتجمع السلمي المكفولة في القوانين والمواثيق الدولية.

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