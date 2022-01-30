ظهور سلالة فرعية من متحور أوميكرون في الجزائر

أعلن المدير العام لمعهد، باستور، في الجزائر، فوزي درار، عن ظهور سلالة فرعية من متحور فيروس كورونا أوميكرون بي آي اثنين وبي آي ثلاثة في الجزائر.

وفي تصريح للإذاعة الوطنية، أوضح درار أن الجزائر سجلت مؤخرا عدة حالات بسلالة بي آي اثنين الفرعية من متحور أوميكرون، التي تعرف انتشارا واسعا في بعض البلدان الأوروبية.

وعن عدد الحالات التي تعرضت لهذا المتحور الجديد، أكد المدير العام لمعهد، باستور، أنه سيتم الإعلان عنها لاحقا، مشيرا إلى عدم إمكانية التنبؤ بالتغيرات التي ستطرأ عليه وبالتعقيدات التي سيحدثها في جسم الإنسان.

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