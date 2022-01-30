السودان .. ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 79 قتيلا

الخرطوم 30 يناير 2022 (وال) -أعلنت “لجنة أطباء السودان”،اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد إلى 79 قتيلا، منذ 25 أكتوبر الماضي. وذكرت اللجنة (غير حكومية) في بيان: “ارتقت قبل قليل روح الشهيد، محمد يوسف إسماعيل (27) سنة، إثر إصابته في الصدر، لم يتم تحديد طبيعتها بعد، من قبل السلطة الإنقلابية أثناء مليونية 30 […]

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