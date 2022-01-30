النمسا تقرر تخفيف القيود رغم زيادة الإصابات بكورونا

قررت السلطات الصحية في النمسا، تخفيف قيود كورونا بدءاً من الـ 5 فبراير القادم، رغم زيادة عدد الإصابات، حيث بررت السلطات الأمر، بأنّ أعداد الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات بعد إصابتهم بأوميكرون قليلة وأخذة بالانخفاض، بالرغم من تسجيل البلاد لأعداد كبيرة من الإصابات.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر، إنّ بلاده ستجعل ساعات العمل بالمطاعم والمتاجر حتى منتصف الليل، كما أنّها ستجعل عدد المشاركين بالفعاليات 50 شخصاً عوضاً عن 25.

وأشار إلى أن قواعد الحظر، التي تمنع دخول المتاجر ستلغى اعتباراً من 12 فبراير القادم، بالنسبة للأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح كورونا.

وأكدّ نيهامر على أن الإجراءات التي تمنع الأشخاص غير المطعمين من دخول المطاعم ستخفف بدءاً من 19 فبراير، حيث سيكون بإمكان الجميع دخول المطاعم والأماكن السياحية، بشرط تقديم فحص يؤكد عدم إصابتهم بكورونا.

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