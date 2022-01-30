تونس.. مبادرة مواطنون ضد الانقلاب في قابس: الحراك يتجاوز العاصمة

قابس 30 يناير 2022 (وال) -نظمت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” التونسية، اليوم الأحد، وقفة رافضة الانقلاب في مدينة قابس، مؤكدة أن التحركات الميدانية ستجوب أنحاء تونس لوضع حد للأزمة التي تفاقمت منذ 25 يوليو/ تموز. ورفع المشاركون عدة شعارات مناهضة للانقلاب، مثل “الشعب يريد العودة للدستور”، و”الدستور خط أحمر”، و”لا لتطويع القضاء”، و”متمسكون بحق رضا […]

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