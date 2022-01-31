وزيرة الخارجية تشارك في الاجتماع التشاوري لجامعة الدول العربية

الكويت 30 يناير 2022 (وال) _استقبل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ، بقصر بيان أمس الأحد، سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ (156) الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط وأصحاب السمو والمعالي والسادة وزراء خارجية الدول العربية المشاركين في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والمنعقد بدولة الكويت.

وشاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة “نجلاءالمنقوش” هذا الاجتماع قبيل انطلاق فعاليات الاجتماع التشاوري لوزراء مجلس جامعة الدول العربية؛ لبحث التحديات الراهنة التي تواجه الدول العربية، وما يتطلبه الأمر من ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور، ودعم آليات العمل المشترك، وتعزيز ركائز الأمن القومي العربي إزاء مايهدد أمن واستقرار الدول العربية.

وألقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ،كلمة مؤكدا فيها على أهمية العمل العربي المشترك وضرورة وحدة الصف العربي؛ لتنقية الأجواء بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر والتوسط لحل النزاعات ونشر ثقافة التسامح بينهم بما لا يخل بسيادة الدول ولا يمس قرارات الشرعية الدولية.

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح دعم دولة الكويت ،حكومة وشعباً، لحكومة الوحدة الوطنية؛ وجهود وزيرة الخارجية لتصل ليبيا إلى بر الأمان،والاستقرار، وإقامة الاستحقاق الانتخابي الذي يتطلع إليه كافة الليبييون. (وال _ الكويت) ع م / ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال