حفل توقيع كتاب “شجون قانونية” بمعرض القاهرة الدولي

القاهرة 31 يناير 2022 (وال) _ أقيم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حفل توقيع كتاب الدكتورة جازية شعيتير (شجون قانونية) في الجناح الليبي.

وحضر الحفل وزير الثقافة الدكتور (سلامة الغويل) المكلف، ورئيس ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية الأستاذ (رافع الفاخري)، ونخبة من قامات الثقافة ورجال السياسة.

هذا وقد قام الدكتور (سلامة الغويل) بتكريم البروفسور (نجيب الحصادي) نظير جهوده في حقل المعرفة والترجمة.

كما أجريت مقابلة تلفزيونية عبر القناة الفضائية المصرية الأولى مع رئيس ديوان وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بالمنطقة الشرقية الأستاذ (رافع الفاخري)، تحدث من خلالها عن المشاركة الليبية المميزة بشكل عام وعن مشاركة أقليم برقة، من خلال الفرصة التي أتاحها وزير الثقافة، والسيد وكيل الوزارة الأستاذ (خيري الراندي) للنُخب الثقافية في المنطقة الشرقية.

و تم إجراء بعض الزيارات لدُور النشر الليبية المشاركة في المعرض، ومنها دار أويا للنشر لصاحبها المثقف الراقي الأستاذ (سالم أحمد الزريقاني)، والتي تتخذ من بيروت مقراً لها وفروعها في ليبيا وعدد من الدول العربية الأخرى، وتقوم بطباعة الكتب ذات قيمة علمية وبجودة فائقة لكل ماهو جديد في حقول المعرفة المختلفة.

كما رفق السيد (رافع الفاخري) الدكتور (سلامة الغويل) في جولته داخل أروقة المعرض، وقاما بتقديم كل الشكر والدعم المعنوي لكل المشاركات الليبية، وعلى رأسها إتحاد الناشرين الليبين. (وال _ القاهرة) ر ع / ه ع

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