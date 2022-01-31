السودان.. مقتل متظاهر خلال احتجاجات مناهضة للعسكر

لقي متظاهر حتفه في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد إصابته في صدره، خلال مشاركته في احتجاجات تندد بالحكم العسكري في البلاد، وفق ما أكدته لجنة أطباء السودان المركزية.

وأفاد شهود أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع في محاولة لتفريق الحشود التي توجهت بمسيرة تحد لحظر المظاهرات، باتجاه قصر الرئاسة قبل أن تقطع قوات الأمن طريقهم، وتبدأ في مطاردتهم.

وكان اللافت هو الانتشار الكثيف لجنود مسلحين وعربات عسكرية في أنحاء العاصمة، وذلك للمرة الأولى في الأسابيع القليلة الماضية، في استعراض للقوة، على ما يبدو.

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