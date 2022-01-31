ليبيا نيوز

النائب الأول لرئيس الحكومة يستقبل السفير الجزائري لدى ليبيا

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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 31 يناير 2022 (وال) -استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين اعطية القطراني، اليوم الإثنين بمكتبه في مدينة طرابلس، السفير الجزائري لدى ليبيا سليمان شنين.

حيث ثمن القطراني خلال هذا اللقاء الدور الأساسي الذي تلعبه الجزائر في محاولة جمع الفرقاء الليبيين وتقريب الرؤى، مضيفا ان الجزائر دولة جارة ويعتبر استقرار ليبيا امتدادا لاستقرارها.

كما أوضح رؤيته للوضع السياسي الراهن في البلاد، حي ث أكد بأنه لابد من وضع خارطة طريق واضحة المعالم، ومحددة الزمن تجمع كافة القوى الوطنية، و تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مضيفا بأن الشعب الليبي يدعم بكافة تركيباته الانتخابات، لأنها الحل الوحيد المؤدي إلى الاستقرار.(وال طرابلس) ح س / س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

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