الكويت.. مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية يزور بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم

الكويت 31 يناير 2022 (وال) -قام مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير عبدالمطلب ثابت، رفقة سفير ليبيا لدى دولة الكويت سليمان الساحلي، بزيارة تفقدية لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم، وذلك خلال المعسكر التدريبي المقام فى دولة الكويت.

وتأتي هذه الزيارة ‏علي هامش مشاركة السفير،في الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الخارجية العرب، والذي تستضيفه اليوم دولة الكويت الشقيقة.

وكان فى استقبال السفير فور وصوله، لمقر البعثة بنادي النصر الكويتي، رئيس بعثة المنتخب الوطني، نوري جموم، ورئيس نادي النصر الكويتي، وبحضور رئيس العلاقات العامة فى الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وتم خلال اللقاء مناقشة أوضاع المنتخب الوطني لكرة القدم، من حيث التدريبات والتجهيزاتخلال المعسكر التدريبي، استعدادا للاستحقاقات القادمة.

وقدم رئيس واعضاء بعثة المنتخب الوطني، الشكر والتقدير،للمندوب، على كرم زيارته لبعثة الفريق، الأمر الذي ساهم فى الرفع من معنوياتهم،كما قدموا الشكر والثناء لسفير ليبيا لدى دولة الكويت سليمان الساحلي، على متابعة أوضاع البعثة منذ وصولها.(وال الكويت) س خ.

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