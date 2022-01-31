النائب الأول لرئيس الحكومة يستقبل السفير اليوناني لدى ليبيا

طرابلس 31 يناير 2022 (وال) -استقبل النائب الأول لرئيس الحكومة حسين اعطية القطراني اليوم الاثنين، بمدينة طرابلس السفير اليوناني لدى ليبيا لدى إيوانيس ستاماتيكوس .

وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين، والدور الايجابي الذي تلعبه اليونان من خلال عضويتها بالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وسعيها لحل الخلا ف السياسي الحاصل في ليبيا.

كما أوضح سيادة القطراني بأنه ومن خلال المبادرة التي اطلقها بين القطبين التشريعي والتنفيذي في البلاد، يرغب في تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بينهما، لتوحيد الرؤية حول مستقبل البلاد من خلال اعتماد خارطة طريق واضحة المعالم، وبجدول زمني ملزم للطرفين، لإيصال البلاد إلى الاستحقاق الانتخابي، وترك الأمر لأكثر من اثنين ونصف مليون ناخب، ليختاروا سلطتهم سواء كانت منصب الرئيس أو السلطة التشريعية.(وال طرابلس) ح س / س خ.

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