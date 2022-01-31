نائب المجلس الرئاسي موسى الكوني يستقبل سفير مملكة أسبانيا لدى ليبيا

طرابلس 31 يناير 2022 (وال) -استقبل النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، صباح اليوم الاثنين، سفير مملكة أسبانيا لدى ليبيا خافير لاراتشي.



ونقل السفير الأسباني تحيات حكومة بلاده للمجلس الرئاسي، وأكد عمق العلاقات الليبية الأسبانية، وضرورة العمل على تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

وتم خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودعم بلاده للجهود الدولية التي تهدف لاستقرار ليبيا الذي هو استقرار لدول حوض البحر المتوسط، كما أكد النائب ان العلاقات الليبية الأسبانية تاريخية وتطويرها يخدم مصلحة البلدين.(وال طرابلس) ح س / س خ.

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