مجلس التعاون الخليجي: استمرار اعتداءات الحوثيين تحد سافر للمجتمع الدولي

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، ،نايف الحجرف، اليوم، بأشد العبارات استمرار جماعة الحوثي في إطلاق صواريخ باتجاه دول المجلس بشكل ممنهج ومتعمد، مستهدفة المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية.

مشيدا بكفاءة قوات الدفاعات الجوية الإماراتية، التي تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي، والذي لم ينجم عنه خسائر.

وأكد الحجرف في بيان، أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي لوقف هذه الأعمال التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

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