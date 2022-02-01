المجلس العسكري الحاكم في مالي يقرر طرد السفير الفرنسي

وسط تصاعد التوتر بين مالي وشركائها الدوليين، وفي مقدمتهم باريس، أعلن التلفزيون الرسمي في باماكو أمس، أن المجلس العسكري قرر طرد السفير الفرنسي، وأمهله 72 ساعة لمغادرة البلاد.

أشار البيان، الذي تلاه التلفزيون الرسمي، إلى أن وزير الخارجية والتعاون الدولي، استدعى السفير الفرنسي في باماكو جويل ميير، وأبلغه قرار الحكومة بدعوته لمغادرة الأراضي الوطنية.

وبررت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات “معادية” لها من قبل مسؤولين فرنسيين مؤخرًا، فيما يبدو أنه إشارة إلى تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال فيها إن الوضع في مالي أصبح “لا يطاق” بعد الانقلاب، وإن المواجهة القائمة في مالي مع مجلس عسكري “خارج عن السيطرة” لا يمكن أن تستمر.

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