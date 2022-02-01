سد النهضة.. إثيوبيا تعلن البدء بتوليد الكهرباء ومصر تُشكّك

في موازاة الدعوة المصرية إلى استئناف مفاوضات “سد النهضة” المتعثرة، أشارت مصادر إثيوبية إلى أن أديس أبابا باشرت اختبار أول توربين منخفض في السد، كخطوة تجريبية أولى للبدء في توليد الكهرباء.

وشكّك خبير مصري متخصص في الموارد المائية في الإعلان الإثيوبي، مضيفًا أن صور الأقمار الصناعية التي ترصد تطورات السد أولا بأول، تؤكد أن السد “لم يشهد أي تقدم حتى اليوم”.

وذكر أن إثيوبيا ما تزال تحاول تجهيز أول توربين منخفض للتشغيل، خاصة في ظل غياب الإنشاءات الهندسية اللازمة لاستقبال كمية مياه جديدة تزامنا مع موسم الأمطار الجديد المتوقعة بعد خمسة أشهر.

يشار إلى أن القاهرة وأديس أبابا تبادلتا على مدار الأسبوع الماضي الرسائل بشأن استعدادهما لاستئناف المفاوضات؛ للتوصل إلى اتفاق لملء وتشغيل السد ملزم قانونيًا؛ ويحقق المصالح المشتركة.

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