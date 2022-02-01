القضاء اللبناني يصدر مذكرة إحضار بحق حاكم المصرف المركزي

أصدرت القاضية اللبنانية “غادة عون”- اليوم الثلاثاء مذكرة إحضار بحق “رياض سلامة”، حاكم مصرف لبنان المركزي ، بعدما تغيب عن حضور ثلاث جلسات استجواب في إطار تحقيق حول إساءة تصرفات فتحته بعد الانهيار المالي في لبنان عام 2019م.

وطلبت القاضية من سلامة المثول للتحقيق بصفته شاهدا ولم توجه له اتهاما في القضية، فيما رفض سلامة التعليق اليوم الثلاثاء.

وصرح مصدر قضائي لوكالة رويترز في وقت سابق بأن التحقيقات التي تجريها القاضية غادة عون تركز على تحايل واختلاس وعمليات “الهندسة المالية” التي أجراها مصرف لبنان والتي منحت البنوك التجارية عوائد ضخمة على مدى سنوات عدة لجذب دولارات إلى لبنان.

وتجدر الإشارة إلى أن “سلامة” حاكم لمصرف لبنان منذ قرابة 30 عاماً واستمر في شغل المنصب حتى مع تهاوي الاقتصاد تحت وطأة الديون وانهيار العملة وسقوط قطاعات من المجتمع في براثن الفقر وسبق له أن نفى ارتكاب أي أخطاء ووصف دوافع التحقيقات معه في لبنان وفي الخارج بأنها سياسية، متهماً القاضية بالانحياز ضده، وقال الشهر الماضي إنه أقام دعوى قضائية طلب فيها إبعادها من التحقيقات معه بعد أن أصدرت أمرا بمنعه من السفر وتبع ذلك قيام القاضية بتجميد أرصدة سلامة وممتلكاته في لبنان، ومن بينها عدد من السيارات والمنازل.

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