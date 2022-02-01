السعودية تستثمر أكثر من “6” مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي “عبدالله السواحة” -اليوم الثلاثاء- أن السعودية أطلقت استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار في تكنولوجيا المستقبل، ضمن المساعي لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط”.

وأوضح “السواحة” أن الاستثمارات التي أُعلن عنها اليوم تتضمن مشروعاً مشتركاً بقيمة ملياري دولار بين إي.دبليو.تي.بي إرابيا كابيتال، وهو صندوق مدعوم من صندوق الثروة السيادي السعودي، وعلي بابا وجيه اند تي إكسبريس غروب الصينية.

وأضاف الوزير السعودي في مقابلة له مع وكالة رويترز للأنباء، أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو ستضخ، عبر صندوقها بروسبريتي7 فينشرز، مليار دولار لمساعدة رواد للأعمال في أرجاء العالم على بناء شركات ناشئة تخدم أهداف التحول التقني، بينما ستستثمر شركة الاتصالات السعودية مليار دولار في البنية التحتية للكابلات البحرية ومراكز البيانات.

وأشار السواحة إلى أنه “في الوقت الحالي، يبلغ حجم سوق التكنولوجيا والسوق الرقمي في المملكة حوالي 40 مليار دولار، وهو الأكبر على الإطلاق في المنطقة، معبراً عن ذلك بقوله: “نحن فخورون جدا بالنمو الذي شهدناه في المنطقة، وتحديدا في المجالات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمحتوى الرقمي والسحابي”.

وتجدر الإشارة إلى أن دول الخليج قد أطلقت مبادرات لتعزيز النمو في القطاعات غير النفطية وخفض الاعتماد على النفط بسبب الضغوط التي يشكلها نشطاء البيئة وتقلبات أسعار النفط على ماليات الحكومات، فيما أعلنت المملكة بالفعل أنها تضخ مليارات الدولارات في خطة تحول اقتصادي، يطلق عليها رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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