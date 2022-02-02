مقتل 22 شخصًا إثر انهيار أرضي بعد أمطار غزيرة في الإكوادور

أدى انهيار أرضي في مدينة كيتو عاصمة الإكوادور إلى مقتل 22 شخصًا على الأقل، وإصابة 47 آخرين، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ضحايا في المنازل والشوارع التي غطّاها الوحل.

أشار رئيس بلدية كيتو إلى وجود اثنين وعشرين شخصا في عداد المفقودين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة بتراكم المياه في ممر ضيق بالقرب من حيّيْن تسكُنهما الطبقة العاملة، مما أدى إلى سقوط الطين والحجارة على المساكن، والتأثير على إمدادات الكهرباء.

وأظهرت مقاطع مصورة نهرًا من الوحل يتدفق في شوارع الأحياء جارفًا الأشجار والسيارات وصناديق القمامة وأعمدة الكهرباء بينما يصرخ السكان طلبا للنجدة.

وحذرت السلطات من حدوث انهيارات أرضية أخرى.

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