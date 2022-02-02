البنتاغون: أميركا تعلن نشر آلاف الجنود في شرق أوروبا

كشف “جون كيربي” المتحدث باسم البنتاغون “وزارة الدفاع الأميركية” -اليوم الأربعاء- عن إرسال قوات أميركية إلى دولٍ في شرق أوروبا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع، خلال مؤتمر صحفي من داخل “البنتاغون” أن هذه القوات لن تقاتل في أوكرانيا لكنها ستضمن دفاعاً قوياً عن الحلفاء، مضيفاً أن العمل سيتواصل تحت مظلة الناتو لتوفير قوات دفاعية غير قتالية شرق أوروبا.

كما حدد “كيربي” أماكن تمركز هذه القوات في بولندا ورومانيا، علاوةً على ألمانيا، كما أشار المتحدث إلى أن هذه القوات ستتحرك خلال هذه الأيام.

وأفاد مسؤول في البيت الأبيض بأن 1000 جندي أميركي سينتقلون من ألمانيا إلى رومانيا بدعوة من الحكومة الرومانية، و2000 سينتقلون من قاعدة فورت براغ إلى المانيا وبولندا – وفقاً لما ذكره “المسؤول” لقناة الحرة الأميركية.

كما أشارت شبكة “سي أن أن” إلى أن مسؤولين أميركان أبلغوها أن الرئيس الأميركي جو بايدن، وافق رسمياً على نشر قوات أميركية إضافية في شرق أوروبا، من أجل إظهار دعم الحلفاء في الناتو “الذين يشعرون بالتهديد من التحركات العسكرية الروسية بالقرب من أوكرانيا”-حسب وصف بايدن.

وذكرت وكالة رويترز -من جهتها- أن الرئيس الأميركي قرر إرسال 3000 جندي أميركي إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا، فيما أشارت مصادر “سي أن أن” إلى أنه سيتم نشر حوالي 2000 جندي أميركي في بولندا وبضعة آلاف إلى دول جنوب شرق الناتو، بما في ذلك رومانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” قد أعلنت، الاثنين الماضي، إجراء مباحثات مع حلفاء في شرق أوروبا بشأن احتمال نشر قوات أميركية، مشيرة إلى أن أي قرارات بشأن تحركات القوات الجديدة ستكون منفصلة عن حوالي 8500 جندي في الولايات المتحدة الأميركية، وُضعوا في حالة تأهب الأسبوع الماضي لتعزيز قوة الرد السريع التابعة للحلف.

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