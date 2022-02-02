فايزر تطلب الموافقة على استخدام لقاحها للأطفال دون الخامسة

تقدمت شركتا “فايزر” و”بيونتك” بطلب الحصول على إذن الاستخدام الطارئ للقاحهما المضاد لفيروس كورونا، المكون من جرعتين، الخاص بالأطفال الأصغر سناً لمن هم أقل من 5 أعوام، بدءاً من “6” أشهر”.

وبدأت الشركتان هذا المسعى عبر تقديم بياناتهما الأحدث إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية، وتتوقعان استكمال طلب التقديم للحصول على إذن الاستخدام الخاص في الأيام المقبلة.

وأشارت الشركتان في هذا السياق إلى أنهما ستقدّمان بيانات التجارب السريرية إلى وكالات أخرى حول العالم، في مقدمتها وكالة الأدوية الأوروبية، فيما ستجتمع اللجنة الاستشارية للّقاح التابعة لإدارة الغذاء والدواء بعد أسبوعين لمناقشة الطلب.

ونقلت شبكة CNN الأميركية تعليقاً للدكتور بول أوفيت، عضو اللجنة ومدير مركز تعليم اللقاحات في مستشفى الأطفال في فيلادلفيا، أكد من خلاله على “أنّ السلامة والفعالية هما الأساس في اتخاذ القرار”، مضيفاً أن “ثقة الجمهور الأمريكي تعتمد على ذلك، لا سيّما أنّك توصي بلقاح يمكن أن تعطيه لأطفالك، فالأمر يتوقف على البيانات التي ستكشف مدى جودة هذه اللقاحات.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أُعطي لقاح “فايزر/ بيونتك” ترخيص الاستخدام على الأطفال الصغار بدءًا من 5 سنوات، وفي حالة الموافقة على الاستخدام لدون ذلك سيكون أول لقاح مضاد لكورونا يعطى للأطفال الأصغر سناً.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تزايدت فيه إصابة الأطفال حول العالم بالفيروس التاجي، فقد ذكرت الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال -الاثنين- أنه منذ تفشي الوباء، أصيب 11.4 مليون طفل بالفيروس بينهم أكثر من 3.5 مليون حالة مسجّلة في يناير فقط، وشكّل الأطفال نسبة 22.8٪ من إجمالي الحالات الأسبوعية المسجّلة في نهاية الأسبوع.

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