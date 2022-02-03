ألمانيا تشكك بجدوى تواجدها العسكري في مالي

بعد تلويح فرنسا بإمكانية الانسحاب من مالي، جاء الموقف الألماني مطابقًا، فقد أكدت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أنه ينبغي إعادة تقييم مشاركة الأوروبيين العسكرية في مالي، لا سيما بعد طرد المجلس العسكري للسفير الفرنسي.

وأشارت الوزيرة الألمانية إلى ضرورة مناقشة توافر شروط نجاح الوجود العسكري المشترك، فالمشاركة ليست هدفًا في ذاتها.

ونوهت بمواصلة التنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والدوليين بشأن كيفية الاستمرار على الأرض، ولفتت إلى أنه ستتم مناقشة ذلك مع الحكومة المالية في الأيام المقبلة.

وفي السياق نفسه، أشار الناطق باسم وزارة الخارجية إلى أن سكرتيرة الدولة للشؤون الخارجية كاتيا كول ستتوجه، اليوم الخميس، إلى مالي لعقد لقاءات بهذا الخصوص.

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