اكتشاف جثث 12 مهاجرًا تجمدوا حتى الموت على الحدود “التركية- اليونانية”

عثرت السلطات التركية على جثث 12 مهاجرًا تجمدوا حتى الموت، بالقرب من اليونان، فيما اتهم وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حرس الحدود اليونانيين بإعادتهم حفاة عبر الحدود.

وقال صويلو في تغريدة إن المهاجرين الاثني عشر كانوا جزءا من مجموعة أكبر مكونة من 22 مهاجرًا قام أمن الحدود اليونانيون بتجريدهم من أحذيتهم وملابسهم، ولم يكشف عن جنسية المهاجرين.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي لا يملك حلولا وهو ضعيف ويفتقد إلى المشاعر الإنسانية.

وتواصل السلطات التركية تمشيط المنطقة بهدف العثور على مهاجرين آخرين قد يحتاجون إلى مساعدة طبية عاجلة، فيما فتحت السلطات القضائية تحقيقًا في الحادثة.

ولم يصدر عن السلطات اليونانية أي ردّ على هذه الاتهامات.

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